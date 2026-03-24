Hospital de Clínicas de Ijuí realiza cirurgia inédita no interior do RS

O Hospital de Clínicas Ijuí (HCI) se tornou o primeiro hospital do interior do Rio Grande do Sul habilitado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a realização da cirurgia com quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (Hipec). O procedimento foi realizado em uma paciente com câncer de apêndice com carcinomatose peritoneal, ou seja, que começou no apêndice e se espalhou pela cavidade abdominal.

“A técnica Hipec consiste na aplicação de quimioterapia aquecida diretamente dentro da cavidade abdominal, entre 41 °C e 43 °C. Em alguns tipos de tumor, como os de apêndice, ovário ou peritônio, ela pode ser mais eficaz que a quimioterapia endovenosa”, explica o cirurgião oncológico do HCI, Lucas Zanini.

Segundo o médico, o procedimento começa com a retirada de toda a doença visível, seguida da aplicação do quimioterápico aquecido. Devido à complexidade do procedimento, que durou cerca de sete horas, a cirurgia contou com a atuação de uma equipe multidisciplinar responsável pelo acompanhamento e manejo da paciente, formada por anestesistas, cirurgiões, intensivistas, enfermeiros e outros profissionais da saúde.

O presidente do HCI, Douglas Uggeri, afirmou que disponibilizar essa cirurgia pelo SUS representa um grande avanço para o tratamento oncológico da região e reforça o compromisso da instituição em oferecer atendimento de qualidade com técnicas inovadoras. “Essa também é uma conquista para o interior do Estado. Agradeço à Secretaria Estadual da Saúde pela confiança no HCI e pelo apoio à nossa equipe técnica”, afirmou.