Projeto criado em Venâncio Aires será apresentado em congresso em Londres

Um projeto desenvolvido ainda na graduação, com inspiração em um espaço público de saúde de Venâncio Aires, ultrapassou fronteiras e garantiu visibilidade internacional. O designer Vico Dutra, formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) em agosto de 2025, teve seu trabalho de conclusão de curso selecionado para o Prêmio European Healthcare Design (EHD) 2026, que ocorre de 15 a 17 de junho, em Londres.

A proposta surgiu ainda em 2024. Com o objetivo de criar um projeto de ambiência e sinalização, o designer buscou referências em espaços públicos de saúde do município e encontrou no Centro Especializado Materno Infantil (Cemai), recém-inaugurado à época, o cenário ideal para aplicação da ideia. Segundo Vico, a escolha também teve um significado pessoal, a intenção era que o trabalho acadêmico carregasse elementos da cidade de onde veio, utilizando o espaço como base para a criação da programação visual.

O projeto consistiu na criação de uma programação visual decorativa voltada especialmente ao público infantil. A proposta inclui personagens originais e cenários ilustrados, pensados para tornar o ambiente mais acolhedor, lúdico e menos intimidador para crianças em atendimento. “A ideia era transformar a experiência dentro do espaço de saúde, principalmente para as crianças, tornando o ambiente mais leve e humanizado”, explica o designer.

Apesar do potencial, a proposta não chegou a ser implementada. Agora, com a seleção para o congresso internacional, a iniciativa ganha novo fôlego e abre possibilidades futuras. O congresso reúne profissionais, pesquisadores e especialistas de diferentes países, com foco em soluções inovadoras para qualificar ambientes de atendimento e cuidado.