Escolas de Tapejara vão receber projeto de educação financeira

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul (IBEF-RS) e a prefeitura de Tapejara formalizaram um acordo de cooperação para implementar, a partir de 2026, o projeto Contar - Consciência Financeira na rede municipal de ensino. A iniciativa visa transformar a relação de crianças e adolescentes com o dinheiro, utilizando metodologias de engajamento baseadas em games e ferramentas de Inteligência Artificial. O acordo prevê a aplicação do projeto para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental.

Diferente de cursos tradicionais, o projeto Contar aposta no engajamento. A metodologia, batizada de Press Start, utiliza conceitos de design de jogos e psicologia para captar a atenção dos alunos em uma era de alto desengajamento escolar.

Para garantir a efetividade da política pública, o projeto criou o Índice Contar, um indicador de 0 a 100 que mede não apenas notas de provas, mas também o engajamento e a qualidade dos projetos de vida entregues pelos estudantes. Os dados serão monitorados em tempo real pela Secretaria de Educação através de painéis visuais.

O cronograma prevê o desenvolvimento dos materiais e ambientes virtuais no primeiro semestre de 2026, com a formação dos educadores agendada para julho e o início das aulas práticas no segundo semestre do ano.

“O Instituto entende que o fomento da educação dessas áreas do conhecimento para jovens é essencial para a construção de uma sociedade mais consciente. Temos o objetivo de romper com ciclos de erros econômicos cometidos por boa parte dos brasileiros, visando preparar jovens para um futuro econômico mais seguro”, destaca o presidente do IBEF-RS, Eduardo Estima