Prefeitura trata com a PRF sobre a mudança na sede em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul e o Patrimônio Geral da União trabalham em conjunto para transferir a sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do bairro De Lazzer para Vila Cristina. Há tratativas para permutas de terrenos para a construção da nova sede da PRF, a cargo da União, em Vila Cristina.

Na semana passada, ocorreu mais uma reunião sobre o assunto, desta vez com a participação do prefeito Adiló Didomenico e do vice-prefeito Edson Néspolo, no Salão Nobre da Prefeitura. De acordo com o secretário Marcus Vinicius Caberlon, da Secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas, que acompanha o processo, a sede onde está instalada a PRF atualmente não pode ser ampliada.

“Pela legislação, a PRF tem que estabelecer em zona de rodovia e não mais em zona urbana por isso não se pode ampliar ou melhorar aquela unidade do De Lazzer. Nos propuseram uma área e estamos analisando. A intenção é que haja uma permuta entre um terreno do município que é de interesse da União e nós temos interesse em terrenos ou imóveis. Então estamos tratando para tentar viabilizar essa permuta, visto que a PRF já dispõe de recursos para a construção da nova unidade. Vamos agilizar esse processo para que se consiga, num curto espaço de tempo, ter esse assunto resolvido”, explica.