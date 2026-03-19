MST promove festa para a colheita do arroz em Nova Santa Rita

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) realiza nesta sexta-feira (20), a partir das 9h, a 23ª Festa da Colheita do Arroz Agroecológico. O evento, que deve reunir cerca de 2 mil pessoas na Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa Rita (Coopan), celebra a consolidação da maior experiência coletiva de produção de arroz orgânico da América Latina.

A safra atual projeta a colheita de 14 mil toneladas de grãos em uma área de aproximadamente 2.800 hectares. A produção envolve 290 famílias camponesas distribuídas em 10 assentamentos de Nova Santa Rita, Viamão, Eldorado do Sul, São Jerônimo, Charqueadas, Tapes e São Gabriel.

A celebração terá início às 9h com o tradicional ato de colheita simbólica na lavoura, seguido por um ato político às 10h30, que contará com a presença de autoridades e do dirigente nacional do MST, João Pedro Stédile.

Durante o dia, os visitantes poderão conferir a Feira da Reforma Agrária Popular, com produtos de diversas regiões do estado. Na parte da tarde, a partir das 14h, ocorre o Festival por Terra, Arte e Pão, com apresentações musicais e de dança.