A 70 dias da abertura, Expobento tem 91% dos espaços vendidos

Uma das principais feiras do Estado, a ExpoBento ratifica seu prestígio como centro gerador de oportunidades de negócios a mais de 70 dias de seu início. A 34ª edição, que ocorrerá entre os dias 4 e 14 de junho, está com 91,6% dos espaços comercializados.

Alguns dos ambientes tematizados da feira, contudo, estão 100% vendidos. É o caso, por exemplo, do setor automotivo. Os nichos de moda, um dos mais procurados pelos visitantes, assim como o Vida e Saúde, criado em 2024 e ampliado para 2026, estão com mais de 93% dos espaços vendidos. A Fenavinho, mais uma vez parceira da ExpoBento, também superou os 90% comercializados para a sua 21ª edição. “Esse alto índice de comercialização antecipada demonstra a confiança das empresas e sinaliza para mais uma edição forte e movimentada. O desempenho na comercialização reflete a tradição que a feira possui, bem como sua constante capacidade de se renovar e crescer”, observa o diretor-geral da 34ª ExpoBento, Jonatas Ferrari.

Outro espaço que deve ganhar volume de participantes é o da Agroindústria Familiar. Um projeto de remodelação no layout deve permitir que o nicho, há anos um sucesso na feira, receba até 80 expositores. Com a alta confirmação das empresas para expor, mais uma vez as expectativas para a feira são altas. A tendência é que, assim como no ano passado, a ExpoBento supere 500 marcas presentes no Parque do Eventos e receba, durante seus 11 dias, cerca de 280 mil visitantes.

O público já pode garantir ingressos antecipados, por apenas R$ 10. Ao comprar agora, além de evitar filas, o visitante tem como grande benefício garantir acesso para qualquer dia do evento, incluindo finais de semana e feriados.