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Publicada em 18 de Março de 2026 às 17:52

Bento Gonçalves não terá ônibus nos próximos dois domingos

Aos sábados, linhas operam até 13h; medida leva em conta a escassez de diesel

Aos sábados, linhas operam até 13h; medida leva em conta a escassez de diesel

PREFEITURA DE BENTO GONÇALVES/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
As empresas concessionárias do transporte público de Bento Gonçalves - Bento Transportes e Santo Antônio - informaram à prefeitura, nesta quarta-feira (18), a necessidade de realizar ajustes operacionais no transporte coletivo em razão da escassez de combustível. Diante disso, serão adotadas medidas nos dias 21 e 22, e 28 e 29 de março.
As empresas concessionárias do transporte público de Bento Gonçalves - Bento Transportes e Santo Antônio - informaram à prefeitura, nesta quarta-feira (18), a necessidade de realizar ajustes operacionais no transporte coletivo em razão da escassez de combustível. Diante disso, serão adotadas medidas nos dias 21 e 22, e 28 e 29 de março.
A operação será mantida das 5h45 às 13h. Após esse horário, os serviços serão suspensos. Também haverá suspensão total dos horários do sistema Pega Fácil. Já aos domingos, haverá suspensão total da operação do transporte coletivo.
De segunda a sexta-feira, os horários permanecem inalterados, com funcionamento normal, com possibilidade de ajustes pontuais caso haja agravamento do cenário. De acordo com as empresas, a decisão é temporária e visa garantir a continuidade dos serviços essenciais diante do cenário atual.

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