Comitiva chinesa faz nova visita a Canoas e conversa avançam para possibilidade de investimentos

A prefeitura de Canoas recebeu nesta semana mais uma visita da comitiva chinesa interessada em investir no município. Desta vez, o grupo visitou a empresa Exatron, instalada do Parque Canoas de Inovação (PCI). A comitiva participou de um encontro com empresários locais para aprofundar informações sobre o ambiente de negócios da cidade.

A agenda teve como objetivo apresentar a estrutura do parque e conectar investidores a empresas instaladas no município, permitindo a troca de experiências e o esclarecimento de dúvidas relacionadas à logística, questões trabalhistas e outros aspectos necessários para a instalação de um novo empreendimento.

William Piao, integrante da comitiva chinesa, destacou a boa impressão da cidade e o interesse em conhecer melhor as possibilidades de investimento. “Gostamos muito do que vimos e queremos entender melhor as oportunidades para, no futuro, desenvolver projetos e negócios na cidade”, disse.