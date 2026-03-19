Placas furtadas em monumentos de Taquara são recolocadas

A prefeitura de Taquara, por meio da Diretoria de Turismo, realizou a recolocação de placas em monumentos localizados na Praça Marechal Deodoro, em frente ao Palácio Municipal Coronel Diniz Martins Rangel, sede da prefeitura. As estruturas haviam sido alvo de furtos recentes.

As novas placas foram instaladas junto ao busto de Tristão Monteiro e ao monumento que reúne homenagens a Getúlio Vargas e Leonel de Moura Brizola. Conforme a Diretoria, o material utilizado é mais simples, porém com maior durabilidade e resistência, com o objetivo de reduzir novos furtos.

Os monumentos estão situados na Praça Marechal Deodoro, área central do município, e integram o conjunto histórico em frente à sede administrativa. A intervenção foi realizada após registros de retirada das placas originais, atribuídas a ações de vandalismo.

A iniciativa busca manter as informações históricas acessíveis ao público, preservando referências e figuras públicas que ajudaram a desenvolver o município que, em 2026, completa 140 anos de emancipação.

A prefeita Sirlei Silveira, destacou a importância da preservação dos espaços públicos e do patrimônio histórico do município. “Essas homenagens representam pessoas e momentos que ajudaram a construir Taquara. A reposição das placas busca manter esse vínculo com o passado, mas também é um chamado para que todos ajudem a cuidar e preservar o que é de todos”, salienta.