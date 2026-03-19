Caxias do Sul sedia encontro para estimular jovens no setor de transportes

A cidade de Caxias do Sul recebe, nesta quinta-feira (19), uma nova edição do programa Motorista de Futuro, iniciativa da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul (Fetransul) voltada à aproximação de jovens da rede pública com a profissão de motorista profissional. A atividade ocorrerá na unidade do Sest/Senat do município e integra um conjunto de ações desenvolvidas pela entidade para estimular o interesse de novas gerações pelo setor de transporte rodoviário de cargas.

Criado com o objetivo de apresentar oportunidades profissionais no setor logístico, o programa já envolveu mais de 4,5 mil estudantes de escolas públicas em 14 cidades do Rio Grande do Sul. O projeto também conquistou reconhecimento nacional ao figurar entre os 15 mais inovadores do setor na última edição do Prêmio Inova Transporte, iniciativa da Rede Alumni do Transporte, coordenada pelo Instituto de Transporte e Logística (ITL).

A iniciativa ocorre em um momento de atenção à renovação da mão de obra no transporte rodoviário. Segundo a Pesquisa CNT de Rodovias 2025, o modal responde por mais de 65% da movimentação de cargas no Brasil. Já a Pesquisa CNT Perfil dos Caminhoneiros (2019) indica que a média de idade dos motoristas é de 44,8 anos e que apenas 8,9% têm menos de 29 anos, cenário que reforça a necessidade de atrair jovens para a atividade.

Durante as visitas guiadas, os estudantes são recepcionados pelas equipes e acompanham uma apresentação de instrutores sobre o papel do motorista profissional e a importância do transporte para a economia e para o funcionamento da sociedade. Em seguida, participam de uma palestra com o tema “Iniciando no Mercado de Trabalho”, conduzida pelo Progrid Transpocred.

Na etapa prática do encontro, os jovens conhecem um cavalo mecânico acompanhado por um motorista profissional indicado por empresas parceiras do projeto. O veículo é apresentado aos alunos, que recebem orientações sobre as funcionalidades e tecnologias presentes nos caminhões utilizados no transporte de cargas.