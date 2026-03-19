Páscoa em Canela inicia programação no fim de semana

A Páscoa em Canela começa oficialmente neste sábado (21), trazendo ao público uma programação repleta de atrações para as crianças e as famílias. O destaque do primeiro final de semana fica por conta da primeira apresentação do Desfile Encantado de Páscoa, que passará às 17h pela avenida Osvaldo Aranha - com partida da Catedral de Pedra. Também está marcada uma cerimônia para abrir oficialmente o evento, às 16h, na esquina das ruas Felisberto Soares e Dona Carlinda. O evento ocorrerá até o dia 19 de abril.

A programação da Páscoa em Canela terá um mês de duração e contará com uma grade de 45 atrações musicais e artísticas. Na produção do desfile estão envolvidos 80 artistas, que estarão fantasiados para compor com as alegorias coloridas preparadas para a atração. A apresentação acontecerá em cinco sábados durante a programação da Páscoa em Canela: 21 e 28 de março e 4, 11 e 18 de abril, sempre às 17 horas.



O coreto montado na rua Serafim Dias, atrás da Casa de Pedra, volta a ser palco de uma programação diversa de atrações musicais e artísticas a partir deste sábado. Show de mágica e música instrumental, além de teatro cômico e pintura facial acontecem a partir das 11h. No domingo (22), uma apresentação teatral e outra musical estão no cronograma do evento.



As atrações do coreto também vão embalar a movimentação na Feira de Artesanato da Páscoa, que reúne os artesãos das casinhas coloridas aos credenciados pelo edital da Prefeitura de Canela. No local, o público encontrará muitas opções temáticas para enfeitar a casa ou presentear, tudo feito por artesãos locais.