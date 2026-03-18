Mudança no hospital psiquiátrico de Caxias do Sul deve gerar economia

A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul formalizou a alteração contratual total de 15 leitos no hospital psiquiátrico Clínica Professor Paulo Guedes, localizado em Ana Rech. Esses leitos estavam sendo usados para pacientes de outros municípios, mas são de responsabilidade do Estado. A alteração de contrato possibilitará aos cofres públicos uma economia de R$ 1,5 milhão por ano.

Segundo o secretário da Saúde, Rafael Bueno, que vinha pleiteando a ação desde que assumiu a pasta em outubro de 2025, a medida foi adotada diante do fato que o município estava arcando há muito tempo com custos que deveriam ser de responsabilidade do Estado.

Atualmente, a clínica conta com 160 leitos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Desse total, 100 são contratualizados para atender somente pacientes de Caxias do Sul, o que seguirá sendo feito, enquanto outros 60 leitos deveriam ser custeados pelo Estado. No entanto, 15 desses atendimentos vinham sendo pagos pelo município, gerando um custo de R$ 267,54 por dia, cerca de R$ 120 mil mensais. A partir de 13 de abril, esse valor deixará de ser pago pelo Município.

“Isso visa a equalizar esse contrato e também por uma otimização de recursos, já que o Município enfrenta crise financeira, o que tem exigido medidas de contenção de gastos”, enfatizou Bueno. Para ele, os recursos públicos devem ser priorizados para atender a população local, e o custo mensal desses 15 leitos a mais estava representando um impacto significativo aos cofres públicos.