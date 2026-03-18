Passo Fundo e RGE iniciam fase 2 de projeto de eficiência energética

A prefeitura de Passo Fundo e a RGE inauguraram, nesta terça-feira (17), a fase 2 do Projeto de Geração de Energia Renovável no município. A iniciativa inclui a implantação do primeiro Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias do Grupo CPFL, integrado ao Hospital Beneficente Dr. César Santos.

A ação integra o Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)e amplia a compensação do consumo de energia elétrica, que agora passa a contemplar 100% das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Passo Fundo.. O programa já havia viabilizado a instalação de uma usina fotovoltaica na Vila Donária, voltada à sustentabilidade, eficiência energética e redução de gastos públicos.

O Hospital Beneficente Dr. César Santos já registrou uma redução significativa nos custos com energia elétrica na fase 1 com a implantação de um sistema de geração solar. A instituição já alcançou economia superior a 60% na conta de luz. Nessa nova fase, passará a contar com uma usina solar instalada em seu telhado. A estrutura possui capacidade de 241,45 kWp e é composta por 439 módulos fotovoltaicos, permitindo a compensação do consumo energético da unidade.

O diretor do hospital, Luís Schneiders , destacou a relevância do projeto e seus impactos positivos para a saúde pública e a gestão eficiente dos recursos. “Além de promover sustentabilidade, já alcançamos mais de 60% de economia na conta de energia com as placas solares e baterias. Esses recursos poderão ser reinvestidos para melhorar o atendimento, a segurança e a experiência do paciente, beneficiando o meio ambiente, o setor público e, principalmente, o cidadão.”

Até então, 28 unidades de saúde eram atendidas pela geração de energia da usina da Vila Donária. Com a ampliação do sistema, todas as UBSs do município passam a ser contempladas.

O investimento total nas usinas fotovoltaicas da Vila Donária e do Hospital Municipal supera R$ 8 milhões, com recursos provenientes de projetos de eficiência energéticas.