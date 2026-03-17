Hospital de Guaíba será reaberto após quatro anos de espera

O Círculo Saúde realizou nesta semana o evento de lançamento do projeto de retomada do Hospital de Guaíba. A iniciativa marca o início de uma nova fase para a instituição e para a cidade, que esteve cerca de quatro anos sem um hospital em funcionamento. A proposta prevê a reabertura da unidade no primeiro semestre de 2026, devolvendo à população um serviço essencial de atendimento em saúde.

A gestão do hospital foi assumida pelo Círculo Saúde após assinatura de contrato realizada em janeiro, em parceria com a Bem Medical Holding. Com a nova administração, o hospital passa por um processo de reestruturação que será conduzido de forma gradual. O projeto prevê um planejamento de implantação em fases, com investimentos e ampliações progressivas ao longo de até 10 anos, acompanhando a evolução da demanda e a consolidação dos serviços.

As primeiras etapas incluem a reativação do pronto atendimento 24 horas, a unidade de emergência, a implantação do Círculo 360 e a adequação de áreas para internação, seguidas pela ampliação de leitos, bloco cirúrgico e demais estruturas assistenciais.

Segundo o diretor de negócios e Gestão da Saúde do Círculo Saúde, Leno Almeida, a chegada a Guaíba representa um passo importante dentro da estratégia de expansão da instituição. “Estamos vivendo um momento de crescimento e reposicionamento do Círculo como uma solução de saúde para todo o Rio Grande do Sul. Assumir a gestão do hospital de Guaíba é um marco histórico para a instituição e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade, porque sabemos da importância que esse serviço tem para a comunidade”, afirma.

A retomada das atividades da instituição também responde a uma demanda antiga da população local, que ficou anos sem um hospital em funcionamento na cidade. Para Jovenil Vitt Lima, presidente do Conselho Deliberativo do Círculo Saúde, o principal compromisso é com a comunidade de Guaíba e toda a região. Com a reabertura, o hospital passa a integrar a rede de serviços da empresa e deverá atender pacientes particulares, beneficiários dos planos da instituição e convênios externos, além de buscar parcerias com o poder público e empresas da região para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde.