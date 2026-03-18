Rally de Erechim abre a temporada de três competições

A programação do Erechim Rally Brasil (ERB) 2026 começa na quinta-feira (19). Antes, porém, nesta quarta-feira (18), dia 18, as primeiras equipes já devem chegar ao Parque de Assistência, localizado no Parque da Accie, margens da BR-153, em Erechim

Esta é a semana da prova que vai abrir a temporada de três competições: Sul-americano, Brasileiro e Gaúcho de Rally de Velocidade. No domingo (15), a comissão organizadora teve uma reunião com os voluntários para encaminhar os ajustes finais. “Estamos prontos, preparados para um grande evento. As equipes de trabalho organizadas, o parque pronto para receber as equipes, esta é a semana”, destaca o presidente do Erechim Auto Esporte Clube (EAEC), Marlon Zill.

Na pista, o evento deve contar com mais de 60 carros, vindos de diversos estados do Brasil, além de países como Uruguai, Paraguai, Argentina e Bolívia. Entre estes está o catarinense Luis Tedesco, multicampeão no rally e único a estar em todas as edições da prova gaúcha. “Estou muito contente em poder estar representando o Brasil e Santa Catarina em mais um rally em Erechim, que inclusive já me presenteou com a chave da cidade. Além das estradas maravilhosas, o grande destaque são as pessoas do Alto Uruguai, que respiram o esporte e tenho um carinho muito grande pelas amizades que fizemos nestes 28 anos”, diz Tedesco.

O Erechim Rally Brasil será marcado também por uma série de eventos. A largada promocional, apresentação dos competidores será na quinta, às 20h, na Arena de Shows do parque. Outra novidade é a Arena de Negócios, junto a um dos pavilhões do Parque da Accie com diversas oportunidades para os visitantes e fãs do rally.

O evento terá transmissão ao vivo dos super primes, no canal do ERB, no YouTube. Aliás, os super primes este ano acontecem em três dias, na pista do Parque da Accie: sexta, a partir das 18h10, sábado, a partir das 15h e domingo, a partir das 11h.