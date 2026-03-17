Saque Calamidade do FGTS é liberado para parte dos moradores de Estrela

O município de Estrela, no Vale do Taquari, informa que moradores das áreas atingidas pelo vendaval registrado no mês de fevereiro já podem solicitar o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O benefício foi autorizado após a homologação do decreto que reconhece a situação de emergência provocada pelo evento climático.

O saque poderá ser solicitado diretamente junto à Caixa Econômica Federal e permite a retirada de até R$ 6.220,00 por trabalhador, conforme o saldo disponível na conta vinculada ao FGTS. A medida busca auxiliar famílias que tiveram prejuízos em decorrência dos danos provocados pelo vendaval.

Em Estrela, a estimativa da Defesa Civil é de que aproximadamente 100 moradores tenham sido atingidos pelo fenômeno climático. O benefício contempla trabalhadores residentes nas áreas oficialmente reconhecidas no decreto municipal.

Estão incluídos moradores de parte da área urbana, nos bairros Boa União, Pinheiros, dos Estados, Imigrantes e das Indústrias, além de localidades da área rural, como Linha Novo Paraíso e São Jacó.

A orientação é que os moradores destas áreas, que tiveram prejuízos com o temporal de 12 de fevereiro realizem a solicitação por meio do aplicativo FGTS ou diretamente pelos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal. A Defesa Civil do município permanece à disposição para prestar orientações à população atingida.