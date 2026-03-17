Bossoroca vai promover corrida em alusão aos 400 anos das Missões

Celebrando com esporte e promoção de saúde a data de instalação do município de Bossoroca e também como parte integrante da programação dos 400 anos das Missões, a Rústica 4 de Março vai acontecer no dia 29 e está com inscrições abertas. O evento é promovido pela prefeitura, em parceria com o Sesc São Luiz Gonzaga, e vai desenvolver percursos de 3km e 5km para adultos, além de caminhada participativa de 3km e corrida infantil de 1km.

As largadas acontecerão do Ginásio Municipal César Dirceu Franco, a partir das 8h30, com entrega dos kits a partir das 6h30. “Será um evento para unir história e comunidade, promovendo integração e a valorização da trajetória do município por meio da prática esportiva. Estão todos convidados”, destaca o agente de Programas Sociais do Sesc São Luiz Gonzaga, William Ribeiro.

Interessados podem se inscrever acessando o site do Sescou comparecendo em Unidades do Sesc. A participação é solidária, sem taxa de inscrição, mas com doação de 1kg de alimento não perecível na data do evento. O kit atleta será composto por camiseta para inscritos no primeiro lote, medalha finisher, chip e número de peito. Troféus e medalhas especiais serão concedidos aos melhores colocados