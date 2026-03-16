Polo moveleiro da Serra Gaúcha teve 2025 abaixo do esperado

O polo moveleiro de Bento Gonçalves sentiu os efeitos da instabilidade econômica nacional e internacional no decorrer de 2025. A avaliação é feita pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis), que divulgou um balanço sobre as operações do ano passado. As cerca de 300 indústrias que compõem o conglomerado regional – formado pelos municípios de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Tereza – encerraram o ano com faturamento real abaixo de 1%. Já as exportações e os postos de trabalho registraram desempenho negativo.

Informações da Secretaria da Fazenda mostram que as empresas do polo faturaram R$ 3,7 bilhões em 2025. Considerando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 4,26% registrado no ano passado, o faturamento real cresceu somente 0,93% no comparativo com 2024.

Para a presidente do Sindmóveis, Cíntia Weirich, o resultado ficou abaixo do esperado. “Projetávamos um avanço um pouco maior no faturamento, mas o fato de não termos fechado o ano com índice negativo já traz certo alívio. Juros altos e crédito mais restrito possivelmente são os fatores que mais impactaram o setor no mercado interno, porque inibem o consumo de bens duráveis”, avalia. Segundo Cíntia, o ano de 2026 deve ser igualmente desafiador, por conta do período eleitoral, a fase de transição da reforma tributária e tendência de lenta redução dos juros.

O desempenho das exportações e da geração de empregos são indicadores importantes para o polo moveleiro de Bento Gonçalves, pois ajudam a entender a realidade do setor. De janeiro a dezembro de 2025, as indústrias da região movimentaram US$ 57.2 milhões em transações com 60 países – redução de 6,9% em relação a igual período de 2024, segundo dados do portal Comex Stat do governo federal. A queda foi minimizada por países que passaram a comprar mais, como Uruguai (+23%), Argentina (+152,7%) e Equador (+72,4%).

Conforme o relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o polo moveleiro de Bento Gonçalves encerrou 2025 com 6.114 trabalhadores em atividade – retração de 2,27% no comparativo com 2024. Esse indicador segue a realidade do setor no Rio Grande do Sul e no Brasil, que também registraram mais demissões do que contratações.