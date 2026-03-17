Semana da Arte e Cultura de Alegrete tem programação iniciada

A realização de 150 atividades artísticas e culturais movimenta a cidade de Alegrete desde esta segunda-feira (16) até o dia 22 de março. A expectativa da coordenação do projeto é superar o público atendido na primeira edição, em 2023, quando 5,5 mil pessoas participaram das ações gratuitas, já que o festival dobrou o número de atrações.

Nesse ano, foram investidos R$ 300 mil na criação da programação. Ao longo dos dias, as apresentações de teatro e música, oficinas e mostras e intervenções culturais ocorrerão em diversos locais do município da Fronteira Oeste.

“A programação estará nas escolas, praças e no campus local da Universidade Federal do Pampa. Tudo de forma gratuita e pensado para atrair diferentes públicos e, especialmente, aquela parte da população que por questões socioeconômicas têm menos acesso à cultura”, afirma a professora da Unipampa campus Alegrete Aline Vieira de Mello, coordenadora da II Semana da Arte e Cultura.

A coordenadora ressalta, também, que o evento tem o objetivo de fortalecer os vínculos da Unipampa com a comunidade local. Além de ser palco para diversas atividades ao longo da semana, no domingo a universidade sediará a programação, que vai começar às 14 horas e será encerrada à noite, com o show do grupo Os Chacreiros.

A Semana da Arte e Cultura é parte do projeto Movimentos Culturais em Alegrete, que entre abril e setembro, irá aplicar outros R$ 300 mil para realizar atividades de formação cultural, com destaque para a dança. Estão previstos o Seminário Dança Alegre Alegrete, cursos de dança e a produção de um documentário.