Rio Grande recebe duas novas delegacias especializadas

O Governo do Estado inaugurou, no sábado (14), duas novas delegacias em Rio Grande: a 24ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e a 9ª Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrab - Litoral Sul).

Ligada à macrorregião que se estende de Pelotas ao Chuí, a nova Decrab vai atender produtores rurais de 16 municípios (Rio Grande, Arroio Grande, Chuí, Jaguarão, Santa Vitória do Palmar, São José do Norte, Pelotas, Arroio do Padre, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Herval, Morro Redondo, Pedro Osório, Piratini e Turuçu), abrangendo uma população de 749.652 habitantes, segundo dados do Censo Demográfico 2022 (IBGE). O delegado Heleno dos Santos, diretor da Divisão de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Dicrab), destaca que a divisão territorial foi definida com base em critérios técnicos, a fim de reduzir a área de abrangência das unidades já existentes e garantir maior eficiência nas investigações.

O atendimento, que era até então realizado pelo Núcleo de Combate ao Abigeato, passa a ser atribuição da Decrab, ampliando as possibilidades de investigação na região. A equipe local investigará crimes rurais, como abigeato, roubo e furto de insumos, entre outros, informou o delegado. A delegacia terá um espaço para receber produtores rurais vítimas de crimes, a Sala Querência. Cavalos crioulos e uma cadela ovelheira serão usados por agentes em operações e investigações em áreas rurais e passam a integrar de forma efetiva a equipe.

A inauguração da 24ª Deam em Rio Grande complementa o Programa Estadual de Proteção dos Direitos das Mulheres. Ao lado da Patrulha Maria da Penha e da Sala das Margaridas do município, a unidade especializada na apuração de crimes envolvendo mulheres em situação de violência vai fortalecer a investigação qualificada no enfrentamento à violência contra as mulheres.

Segundo o titular da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Mário Ikeda, a medida fortalece a presença policial capacitada na região. “As novas delegacias são essenciais em suas especificidades. A Deam vai ampliar a segurança das mulheres e combater crimes relacionados à violência doméstica. A Decrab vai somar atribuições e zelar pela segurança nas atividades agropecuárias na região, que tem vasta extensão territorial. Com essa estratégia, o governo qualifica o enfrentamento a esses crimes, ampliando a capacidade investigativa e a articulação regional da Polícia Civil.”, declarou.

Além do secretário, as cerimônias contaram com a presença de autoridades como a deputada estadual Nadine Anflor, da secretária Extraordinária das Relações Institucionais, Paula Mascarenhas, com a secretária-adjunta da Mulher, Víviane Viegas, da prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira, do chefe de Polícia, delegado Heraldo Guerreiro e da subchefe de Polícia, delegada Patrícia Tolotti Rodrigues, além da titular da 7ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, Lígia Marques Furlanetto e do diretor do Departamento de Polícia do Interior, delegado Cléber dos Santos Lima, entre outros.