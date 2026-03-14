Centro oncológico em Vacaria deve iniciar operação no dia 30

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, inaugurou o novo Centro Oncológico do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria. Com investimento superior a R$ 2,9 milhões do Programa Avançar Mais na Saúde e com contrapartida de R$ 600 mil do hospital, o novo serviço tem capacidade para atender cerca de 350 novos casos de câncer por ano.

O Estado também garantiu recursos para o funcionamento do novo centro oncológico. Serão repassados ao hospital R$ 5 milhões por ano para custeio dos serviços, até que ele seja habilitado pelo Ministério da Saúde. A solicitação deve ser encaminhada em breve, quando o centro já estiver em operação.

Os atendimentos serão iniciados após o agendamento dos pacientes pela SES por intermédio do sistema de gerenciamento de consultas (Gercon). “No dia 30 de março teremos o primeiro paciente em atendimento no centro oncológico”, garantiu a secretária.

Na obra, executada ao longo de dois anos, foram investidos R$ 2,3 milhões. Além desse valor, foram aplicados R$ 618,6 mil em equipamentos para o novo centro, que dispõe de 572 metros quadrados de área construída, sendo integrado por uma unidade de imunologia e quimioterapia e de espaços para a realização de consultas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).