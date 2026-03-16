Ligação com a ERS-020 em São Francisco de Paula será pavimentada

O governo do Estado e o município de São Francisco de Paula formalizaram convênio para a execução da obra de pavimentação de trecho da rua Espanha, no distrito de Tainhas. A via é a principal ligação da localidade com a ERS 020 e, consequentemente, principal acesso de Tainhas com o centro de São Francisco de Paula. A cidade foi contemplada na terceira edição do programa Pavimenta, que prevê um investimento total de R$ 1.5 milhão para as melhorias.

Para o prefeito Thiago Teixeira, a participação no programa representa um avanço importante para o desenvolvimento do município. “A pavimentação prevista para essa via no distrito de Tainhas é uma conquista muito importante. Essa obra significa melhoria na qualidade de vida da comunidade de Tainhas, que terá uma via melhor e mais segura, tanto para acessar a localidades, quanto para o escoamento da produção agrícola”, destacou.

O Pavimenta contempla projetos de infraestrutura viária que incluem pavimentação, terraplanagem, drenagem e microdrenagem, como meios-fios, bocas de lobo e redes pluviais, além de sinalização e melhorias de acessibilidade. As intervenções contribuem para qualificar a trafegabilidade urbana e rural, facilitar o escoamento da produção, estimular o turismo e ampliar o acesso da população a serviços públicos e equipamentos comunitários. “Cada obra representa mais mobilidade, mais segurança e melhores condições de desenvolvimento para as cidades gaúchas”, afirmou o secretário interino de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Fernando Classmann