Encontro em Farroupilha trata sobre logística reversa para o plástico

A indústria do plástico no Brasil passa por um novo marco regulatório com a implementação do decreto que institui o Sistema Nacional de Logística Reversa para embalagens. A medida estabelece metas progressivas de recuperação de materiais e exige o aumento do conteúdo reciclado na produção, trazendo desafios operacionais e oportunidades de inovação para empresas de toda a cadeia produtiva.

O tema será debatido em uma reunião-jantar nesta segunda-feira (16) às 19h, no Clube Santa Rita, em Farroupilha, promovida pelo Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho (Simplás), com a presença do presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast), Paulo Teixeira, que ministrará a palestra “Decreto de Logística Reversa dos Plásticos: desafios e oportunidades”. O encontro tem como objetivo aprofundar o debate sobre os impactos da nova legislação para as empresas da Serra Gaúcha, discutindo caminhos para adequação às metas estabelecidas e oportunidades relacionadas à economia circular.

Paulo Teixeira é economista formado pela Unicamp, mestre em Desenvolvimento Econômico pela UFF e doutor em Engenharia de Produção. Atualmente, além de presidir a Abiplast, integra conselhos estratégicos da indústria nacional, como a Confederação Nacional da Indústria (CNI), Fiesp e o Instituto Nacional do Plástico (INP). Para participar da reunião-jantar, o valor de adesão é de R$ 105. Empresas associadas ao Simplás têm direito a dois convites, sem custo. Contribuintes ou mensalistas contam com um convite gratuito por empresa.