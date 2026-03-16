Escassez de diesel pode gerar mudanças no transporte público de Gramado

O gerente-geral da empresa Gramado Transportes Público, Gilnei Garcia, esteve na prefeitura de Gramado, participando de uma reunião com o secretário de Segurança Pública, Trânsito, Transportes e Fiscalização, Tiago Procópio, para apresentar números e expressar preocupação com a dificuldade na aquisição de diesel. Responsável pelo transporte público em Gramado, a empresa efetua a compra semanal de 10 mil litros de diesel, no entanto, na última remessa foram entregues apenas 4 mil litros do combustível.

Gilnei alertou que alguns municípios gaúchos já reduziram cerca de 30% das rotas do transporte público devido a queda no repasse do diesel, e caso a situação permaneça, a mesma medida poderá ser tomada em Gramado. “Pode haver redução de horários na prestação do serviço, com a reorganização de linhas”, avalia o gerente-geral da Gramado Transportes Público.

O secretário Tiago Procópio destaca que caso a escassez de combustível provocada pela crise mundial se prolongue por mais um período, o município precisará adotar medidas para preservar o estoque de diesel na frota do transporte público para evitar a interrupção total do serviço. “Se permanecer o cenário atual, teremos que priorizar os horários de pico e o transporte escolar” analisa Procópio, lembrando que as últimas remessas de combustível já estão sendo comercializadas com acréscimo de valores.