Após incêndio, fábrica de chocolates de Flores da Cunha projeta expansão

Pouco mais de um ano após reconstruir a fábrica, destruída por um incêndio em 2024, a Tradição Gourmet Chocolates de Flores da Cunha inicia uma nova etapa de crescimento nacional, com foco nas regiões Sudeste e no Centro-Oeste. A empresa especializada em chocolate industrial para o mercado de food service direciona investimentos, estrutura produtiva e força comercial para ampliar sua presença Brasil afora, especialmente em São Paulo e Goiás.

A nova fase da empresa é sustentada por uma estrutura industrial ampliada e tecnologicamente avançada. A Tradição Gourmet investiu R$ 40 milhões na construção de uma nova fábrica em Flores da Cunha, com 6 mil metros quadrados e equipamentos de origem alemã, italiana, turca, chinesa e brasileira. A unidade opera com linhas automatizadas e permite uma produção atual de até 700 toneladas de chocolate por mês, com possibilidade de expansão sem necessidade de novas obras.

A projeção do grupo é alcançar uma produção média de 450 toneladas mensais em 2026 e chegar a 900 toneladas por mês em até 24 meses. Para este ano, o planejamento acompanha as perspectivas do mercado de food service, que projeta, segundo a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), crescimento entre 5% e 8%, em um cenário de maior estabilidade nos preços do cacau e oferta mais equilibrada. Em 2025, a empresa fechou com faturamento de R$ 45 milhões, com estimativa de chegar a R$ 120 milhões este ano - crescimento superior a 160%.