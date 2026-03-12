Campanha coleta 98 bolsas de sangue em Carlos Barbosa

Uma parceria entre o Hospital Tacchini Carlos Barbosa, o Hemocentro de Caxias do Sul e a Prefeitura de Carlos Barbosa viabilizou a primeira edição do Dia D de doação de sangue em 2026 no município. Durante o evento, realizado na estrutura do hospital, foram coletadas 98 bolsas de sangue. O número recorde reforça o engajamento da comunidade na causa da doação.

Nos últimos anos, a ação se tornou uma tradição em Carlos Barbosa. No ano passado foram promovidas três edições do Dia D, com média superior a 85 bolsas de sangue arrecadadas em cada uma. A iniciativa busca garantir o abastecimento do Hemocentro de Caxias do Sul (Hemocs), banco de sangue referência para toda região, que frequentemente enfrenta dificuldades para manter seus estoques.

A doação de sangue desempenha um papel crucial para a rede de saúde, sendo utilizada em procedimentos cirúrgicos, emergências, tratamentos de doenças hematológicas e reposição para pacientes em estado crítico. Em uma cidade como Carlos Barbosa, cercada por rodovias de grande circulação, a necessidade de um estoque seguro é ainda maior, devido à possibilidade de acidentes que demandem transfusões imediatas.

O Hemocentro de Caxias do Sul, responsável pelo fornecimento de sangue para 48 municípios da região, depende diretamente da mobilização da população para manter seu estoque dentro dos níveis adequados. No entanto, a rotatividade do recurso (uma bolsa de sangue tem validade média de 35 dias) exige campanhas contínuas, incentivando novos doadores e garantindo que a disponibilidade do material não seja comprometida.

Para doar sangue, é necessário atender a alguns critérios básicos, como ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam de autorização dos responsáveis), pesar no mínimo 50 kg, estar em boas condições de saúde, estar alimentado e evitar alimentos gordurosos antes da doação. Além disso, é preciso apresentar um documento oficial com foto e respeitar intervalos mínimos entre as doações, que são de dois meses para homens e três meses para mulheres.