Guia voltado ao enoturismo no Rio Grande do Sul é lançado e busca valorizar experiências aos visitantes

A Wine Locals lançou o Guia do Enoturismo no Rio Grande do Sul, um compilado abrangente de destinos, vinícolas e experiências distribuídas por todas as regiões vitivinícolas gaúchas. O material reúne sugestões de visitas, degustações, roteiros, eventos e vivências que conectam vinho, cultura, gastronomia e paisagem, consolidando-se como uma ferramenta estratégica para turistas e para o fortalecimento do setor.

O guia apresenta um panorama completo da diversidade do enoturismo no Estado, contemplando desde a Serra Gaúcha até regiões emergentes que vêm ganhando protagonismo na produção vitivinícola. A proposta é oferecer ao visitante uma visão ampla e organizada das possibilidades de experiências, valorizando o território e estimulando a circulação turística ao longo de todo o ano.

O lançamento ocorre em um momento especialmente positivo para o setor. De acordo com levantamento feito pela empresa, o enoturismo gaúcho registrou crescimento de 57,8% no número de experiências vendidas em 2025 na plataforma, em comparação com 2024, ano impactado pelas enchentes que afetaram a mobilidade e a operação das vinícolas. Ao longo de 2025, foram comercializadas mais de 71 mil experiências no Estado pela plataforma, com alta de 59% na comparação anual e tíquete médio de R$ 510, crescimento de 6%. O segundo trimestre do ano apresentou avanço de 126,9% em relação ao mesmo período anterior.