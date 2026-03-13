Festival em Gramado exalta o potencial dos azeites extravirgens

O Festival do Azeite Nostra Oliva, realizado no Olivas de Gramado, conta com uma programação que transforma a colheita das azeitonas e a extração do azeite de oliva em uma vivência autêntica e exclusiva. Para celebrar o período mais aguardado do ano, a colheita das olivas, são realizados durante o evento uma série de atividades que proporcionam uma verdadeira imersão no universo dos azeites.

O Festival que iniciou em 28 de fevereiro ainda tem mais quatro datas de programação: dias 14, 15, 21 e 22. As vagas são limitadas e os ingressos podem ser adquiridos no site do Olivas de Gramado. O visitante inscrito no Nostra Oliva poderá experimentar e levar para casa 100 ml de azeite recém extraído, ou seja, feito na hora.

O roteiro do Festival inclui 11 vantagens para o cliente, entre elas, a degustação sensorial harmonizada. A atividade é conduzida por um especialista no assunto, percorre a história das oliveiras, apresenta as características de cada variedade de azeitona e explica a composição de blends e azeites monovarietais. Também explora notas olfativas e gustativas — como frutado, amargor e picância — e propõe harmonizações com doces e salgados.

O participante tem momentos de contemplação percorrendo o parque no Expresso Olivas. O transporte leva aos locais de colheita e revela as belezas naturais que cercam o Olivas de Gramado. A gastronomia colonial também é protagonista no Nostra Oliva. O ingresso do evento dá direito a um delicioso Piquenique Toscano, servido junto a olivais.