Marau cria programa voltado para a proteção de mulheres

Uma nova ferramenta de proteção passa a reforçar a segurança de mulheres com medidas protetivas no município de Marau. A iniciativa integra o programa Mulher Segura, implementado pela prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Segurança Pública, em parceria com a Brigada Militar, Polícia Civil, Poder Judiciário e Ministério Público.

O sistema utiliza um dispositivo eletrônico que, quando acionado, envia um alerta instantâneo às forças de segurança por meio da central de monitoramento do município. A tecnologia permite a transmissão de informações estratégicas, como imagens em tempo real e geolocalização da vítima, possibilitando uma avaliação rápida da situação e o acionamento das equipes responsáveis pelo atendimento. A adesão ao sistema pode ser incluída no próprio despacho judicial que concede a medida protetiva, garantindo que a mulher atendida tenha acesso imediato à ferramenta de segurança.

A prefeitura lançou também o Programa Marau que Protege, voltado à conscientização da sociedade e ao enfrentamento da violência contra a mulher. A iniciativa integra as atividades do mês da mulher e prevê uma série de ações ao longo das próximas semanas, como exposições itinerantes, distribuição de cartilhas informativas e realização de debates com a comunidade. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.

Para a prefeita de Marau, Naura Bordignon, as iniciativas são sinalizações de que é preciso avançar em ações para combater a violência contra a mulher. “Com o Mulher Segura, Marau dá um importante passo ao se antecipar na proteção da vítima. Esse monitoramento eletrônico não será do agressor e sim da vítima, para que os órgãos de segurança pública atuem com a devida rapidez no momento da necessidade, ou seja, de aproximação desse agressor da residência e da rotina dessa mulher. Já o Marau que Protege promove uma reflexão coletiva sobre o tema, leva a discussão para as escolas e para as ruas da cidade e incentiva a sociedade a participar da prevenção desde cedo com as futuras gerações, para que não tenhamos que lamentar mais perdas de mulheres no futuro”, ressaltou.