Caxias do Sul aplica R$ 36 mil em multas por descarte irregular de resíduos

O Programa Caxias Mais Limpa segue avançando no combate ao descarte irregular em diferentes bairros da cidade. Nos primeiros cinco meses do programa, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, por meio da Fiscalização Ambiental, já emitiu 16 autos de infração, somando mais de R$ 36 mil em multas, após a identificação de veículos e pessoas flagrados pelas câmeras de monitoramento instaladas em pontos críticos.

Além da fiscalização e da instalação de placas de aviso, as ações de limpeza já resultaram na retirada de 618 toneladas de resíduos descartados irregularmente em diferentes regiões da cidade.

Nas ações mais recentes, foram recolhidas 228 toneladas de resíduos em dois pontos importantes: 200 toneladas na Estrada Municipal Attilio Citton, (Serrano); e 28 toneladas nas ruas Gracini Mazzochi, Zoe Maria Horn Iotti e Av. Triches (Cidade Nova).

As autuações são aplicadas após a identificação dos veículos flagrados nas imagens. Por isso, a prefeitura afirma que é importante que a população também colabore nas denúncias fotografando e identificando as placas dos veículos.

O município conta com três Ecopontos ativos, que oferecem a logística adequada para o recebimento e destinação correta de diversos tipos de resíduos. Esses espaços funcionam como pontos de apoio para a população, evitando o descarte em locais inadequados, que gera degradação ambiental e elevados custos ao município.