Governo federal entrega obras de pavimentação em Gramado

Com a presença do secretário nacional de Infraestrutura, Crédito e Investimentos do Ministério do Turismo, Carlos Henrique Sobral, e do prefeito de Gramado, Nestor Tissot, foi inaugurada a pavimentação asfáltica dos acessos ao roteiro O Quatrilho e ao Vale dos Pinheiros, iniciativa que diversifica as opções de lazer na cidade de Serra Gaúcha. Os trabalhos tiveram um total de R$ 7,5 milhões do Ministério do Turismo, além de outros cerca de R$ 2,2 milhões do município.

No caso do roteiro O Quatrilho, a obra amplia as possibilidades de visitação para além do centro urbano de Gramado. A pavimentação fortalece o turismo rural e a oferta de vivências autênticas, que resgatam a memória, as tradições e o modo de vida do interior. Já a obra de ligação ao Vale dos Pinheiros desempenha um papel estratégico na diversificação da disponibilidade de atrativos de Gramado.

Representando o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, o secretário Carlos Henrique Sobral apontou o impacto positivo das obras. “Essas obras, uma parceria com o município de Gramado, melhoram a segurança, aprimoram a ligação aos atrativos e fortalecem a experiência do visitante. E esse volume de investimentos se traduz em mais competitividade para o destino, mais oportunidades para empreendedores e mais geração de emprego e renda à população”, ressaltou.

“O Ministério do Turismo reafirma seu compromisso com Gramado e os municípios que transformam investimento público em resultados visíveis para a população e o setor produtivo do turismo. Esse investimento ajuda a consolidar a grande contribuição da cidade e de todo o Rio Grande do Sul aos avanços que estamos alcançando no turismo em todo o Brasil”, acrescentou Sobral, citando dados a exemplo da chegada recorde de 9,2 milhões de turistas internacionais ao Brasil em 2025. No mesmo período, Gramado recebeu 97 mil visitantes estrangeiros, provenientes de 72 países diferentes.