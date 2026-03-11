Cafeteria em hub de inovação reflete novo perfil de negócios em Pelotas

O crescimento na abertura de empresas na Zona Sul do Rio Grande do Sul também se reflete em novos formatos de negócios voltados ao ambiente de empreendedorismo. Um exemplo é o Nodo Café, inaugurado em Pelotas dentro do Rampa Innovation Hub no ano passado. O empreendimento surgiu justamente em meio ao aumento do número de profissionais autônomos e pequenos empreendedores que passaram a buscar espaços informais para reuniões de trabalho.

Levantamento do Jornal Cidades, baseado em dados da Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), mostra que o Sul do RS, que reúne 22 municípios, teve o segundo maior crescimento no saldo de empresas abertas no Estado em 2025, 20% superior ao ano anterior.

Grande parte dessas empresas está ligada ao setor de serviços e ao trabalho autônomo, um movimento que inspirou a criação da cafeteria.

Segundo a proprietária do Nodo Café, Andressa Aldrighi, a ideia do negócio surgiu ao observar que muitos profissionais utilizavam cafeterias tradicionais para atender clientes ou realizar reuniões. “Percebemos um crescimento muito grande desse tipo de profissional. Então pensamos em criar um espaço que tivesse o tema dos negócios”, conta.

A cafeteria foi planejada para funcionar como um ambiente híbrido entre café e escritório informal. O espaço possui mesas mais amplas, cadeiras confortáveis, iluminação suave e música ambiente mais baixa, criando um ambiente adequado para conversas profissionais. “O foco é justamente permitir que as pessoas venham aqui para trabalhar ou fazer reuniões. Elas podem tomar café, mas também resolver negócios”, explica.

Localizado dentro de um hub de inovação que reúne startups, empresas de tecnologia e eventos corporativos, o empreendimento rapidamente ganhou visibilidade entre empreendedores da cidade.

A empreendedora Andressa Aldrighi abriu o Nodo Café no ano passado, em Pelotas Nodo Café/Divulgação/Cidades

De acordo com Aldrighi, a recepção do público superou as expectativas no primeiro ano de operação. “Comparando com outras cafeterias que já tive, essa cresceu muito mais rápido. Hoje já somos referência para quem quer marcar reuniões ou fazer eventos de negócios”, afirma.

Para a empresária, o momento econômico da região tem contribuído para esse movimento. “Eu vejo um cenário muito mais aberto para empreender. A nova geração de empresários tem uma mentalidade diferente e está mais conectada com oportunidades”, diz.

Segundo ela, o aumento de eventos empresariais e o crescimento de novos empreendimentos na cidade também têm ampliado a demanda pelo espaço. Nesse contexto, iniciativas como o Nodo Café acabam simbolizando uma transformação no perfil do empreendedorismo regional, cada vez mais ligado a serviços, inovação e conexões profissionais.