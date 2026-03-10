Falta de diesel faz ônibus em Rio Grande terem redução de horários

Uma nota divulgada pela empresa Transpessoal, concessionária do transporte público de Rio Grande, informa que "ajustes temporários" serão feitos no quadro de horários em algumas linhas. A redução nos horários de linhas de ônibus, conforme a empresa, é devido à indisponibilidade momentânea de diesel para compra.

A nota da empresa foi endereçada à Secretaria de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança. A empresa informa que “a medida visa otimizar o estoque atual e garantir a continuidade do atendimento pelo maior tempo possível, e que a seleção dos horários reduzidos seguiu dois critérios: viagens com baixo fluxo de passageiros e linhas com alta frequência, em que o intervalo entre viagens permite a readequação sem interromper o serviço”.

No documento encaminhado, a Transpessoal informa o que vai mudar no serviço de transporte público. Cita a manutenção integral do pico, ou seja, os horários de início da manhã e final da tarde devem ser preservados ao máximo. Já os horários intermediários, entre os citados, terão redução de viagens nos horários de baixa demanda - entre o meio da manhã e o meio da tarde.