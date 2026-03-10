Porto Alegre,

Publicada em 10 de Março de 2026 às 18:43

Falta de diesel faz ônibus em Rio Grande terem redução de horários

Tempo de espera pode ser ampliado para até 25 minutos nas linhas

PREFEITURA DE RIO GRANDE/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Jornal Cidades
Uma nota divulgada pela empresa Transpessoal, concessionária do transporte público de Rio Grande, informa que "ajustes temporários" serão feitos no quadro de horários em algumas linhas. A redução nos horários de linhas de ônibus, conforme a empresa, é devido à indisponibilidade momentânea de diesel para compra.
A nota da empresa foi endereçada à Secretaria de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança. A empresa informa que “a medida visa otimizar o estoque atual e garantir a continuidade do atendimento pelo maior tempo possível, e que a seleção dos horários reduzidos seguiu dois critérios: viagens com baixo fluxo de passageiros e linhas com alta frequência, em que o intervalo entre viagens permite a readequação sem interromper o serviço”.
No documento encaminhado, a Transpessoal informa o que vai mudar no serviço de transporte público. Cita a manutenção integral do pico, ou seja, os horários de início da manhã e final da tarde devem ser preservados ao máximo. Já os horários intermediários, entre os citados, terão redução de viagens nos horários de baixa demanda - entre o meio da manhã e o meio da tarde.
Nas linhas de alta frequência, nas quais o ônibus passa a cada 10 ou 15 minutos, o intervalo pode ser ampliado para 20 ou 25 minutos, mantendo o atendimento sem deixar o passageiro desassistido. Por outro lado, nas linhas de baixa demanda, haverá suspensão temporária de horários quando houver média de passageiros próxima de zero ou que possuam linhas sobrepostas que cubram o mesmo trajeto.

