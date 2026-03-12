Condomínio em Lajeado recebe programa de economia circular

Desde janeiro deste ano, o condomínio Novo Tempo I, em Lajeado, no Vale do Taquari, tem participado de uma iniciativa para economia circular de alimentos. Voltado para a população em situação de insegurança alimentar, a ação realiza a distribuição de verduras, legumes e frutas das quais não podem ser mais vendidas, mesmo que em bom estado para consumo. Coordenado pelos sócios Roseane Moreira e Caio Nascimento, o projeto Acelera ESG já distribuiu uma tonelada de alimentos no bairro Santo Antônio, separadas em três momentos diferentes.

A iniciativa funciona por meio de uma cadeia produtiva 100% voluntária. As doações realizadas pelos mercados são entregues aos voluntários que, em seguida, realizam a seleção dos alimentos, separando aqueles que estão próprios para consumo e aqueles que já não podem ser consumidos. Após a seleção, é feita a higienização e distribuição para as famílias participantes do programa.

Em Lajeado, o projeto acontece no bairro Santo Antônio, onde as doações são entregues - e depois distribuídas - no salão de festas do conjunto habitacional Novo Tempo I. Quem realiza todo o processo de seleção, higienização e distribuição são os próprios moradores do condomínio. A moradora do condomínio, Débora Camila Dias dos Santos, conta como funciona a participação no projeto. “No salão de festas fazemos a seleção, temos materiais para higienização, pia, mesa, balança para pesar o que é descarte e o que vai ser utilizado. Tentamos receber as doações e realizar a entrega dos alimentos no dia seguinte, entretanto, o pessoal fica apreensivo e já se comunica para retirar as verduras. Nesse meio tempo, outras voluntárias fazem o processo de seleção, separação e na porta já tem gente fazendo a distribuição”, explica a moradora.

Atualmente, a doação dos alimentos é feita pelo Elas Hortifruti, mercado da cidade, que já levou cerca de 1,3 tonelada de frutas, verduras e legumes para a população do condomínio. Desse número, uma tonelada de comida foi distribuída, enquanto os outros 300 quilos foram descartados em uma composteira, também instalada no condomínio em Lajeado. Segundo ela, 600 pessoas já foram beneficiadas pela ação, em cerca de 100 famílias, todas moradoras do bairro Santo Antônio. “Em apenas três coletas, já tivemos uma tonelada de alimentos aproveitados. É um número bem significativo para nós”, afirma.

A composteira, construída em parceria com a empresa socioambiental Recic, presente no condomínio Novo Tempo também faz parte da economia circular dos alimentos. Além dela, deve acontecer a instalação de uma horta comunitária, de maneira que os excedentes destinados à composteira servirão de adubo. “Quando descartamos uma fruta ou legume na composteira, não estamos ‘jogamos fora’ o alimento. Ele é usada para adubar e, posteriormente, deve dar vida a uma verdura na nossa horta”, afirma Débora, ao falar sobre a rotina no condomínio.

Os sócios do projeto contam que conseguem realizar a iniciativa devido a sua parceria com o Instituto BRF, que os patrocina por meio da iniciativa Perda Zero. Para a ação em Lajeado, foram investidos R$ 70 mil, visando seis meses de trabalho no bairro Santo Antônio. O valor investido envolve todo o projeto. Mesmo após o período, a ideia é que o Acelera ESG seja mantido no condomínio Novo Tempo I. “Nossa meta é dar continuidade a ação. Buscar fornecedores que continuem nos apoiando, fazer a manutenção da composteira, da horta, para que os moradores tenham sua autonomia e para que o projeto não morra”.