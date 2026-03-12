Escolas da rede municipal de Esteio recebem placas solares

O prefeito de Esteio, Felipe Costella assinou nesta terça-feira (10) a ordem de início para a instalação de painéis para conversão da luz do sol em energia elétrica nas escolas municipais de Educação Básica (Emeb) Eva Karnal Johan, no bairro Liberdade, e de Educação Infantil (Emei) Colorindo o Aprender, no Parque Tamandaré. O projeto piloto, que terá investimento de cerca de R$ 150 mil, será executado pela Inversolar Comércio e Instalação de Energia Sustentável Ltda, empreiteira selecionada através de licitação.



A proposta da Secretaria Municipal de Educação (SME) é, gradativamente, implantar o sistema nas 32 unidades escolares da rede municipal. Os painéis solares convertem a energia do sol em energia elétrica através de células fotovoltaicas, o que caracteriza o sistema como uma forma de geração limpa e sustentável.



O processo começa nas células fotovoltaicas (placas), que são feitas de materiais semicondutores (geralmente silício). Quando as partículas de luz solar (fótons) atingem essas células, elas deslocam os elétrons, criando uma corrente elétrica em corrente contínua (CC), o mesmo tipo usado em baterias de celular ou pilhas.



Como a rede elétrica que abastece as residências e os eletrodomésticos funcionam em corrente alternada (CA), é preciso que seja instalado um inversor, aparelho que recebe a energia dos painéis e a converte para o padrão da rede em CC (127V ou 220V). Além disso, o inversor monitora o sistema para garantir a segurança e a máxima eficiência da geração.



Depois de passar pelo inversor, a energia vai para o quadro elétrico. Quando há consumo, é utilizada primeiramente a energia gerada pelo sistema. Quando há sobra, ela é enviada para a rede elétrica da distribuidora, o que permite abatimento na “conta de luz”, o que pode gerar uma economia de 50% a 95%.