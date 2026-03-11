Rally Pampas Off Road percore 475 km entre a Serra e o Litoral Norte do RS

A cidade de Imbé será a linha de chegada da 26ª edição do rally Pampas Off Road, considerada como uma das provas mais tradicionais e respeitadas da modalidade off-road brasileiro no cenário do enduro de regularidade no país.

A largada da competição acontecerá em Canela na sexta-feira (13). A partir dali, o trajeto segue pelas paisagens da Serra Gaúcha, passando pelo município de São Francisco de Paula e descendo até o Litoral Norte, com a chegada em Imbé. Ao todo, serão 475 quilômetros de percurso por estradas rurais, matas e campos de altitude da Serra entre os dias 13 e 15 de março.

A prova tem destaque no calendário esportivo nacional por somar pontos para importantes competições da modalidade, como o Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade, o Campeonato Gaúcho de Enduro de Regularidade e a Copa RS de Enduro de Regularidade.

Segundo o secretário de Turismo, Adriano Pacheco, a chegada da prova será na Praça Lourdes Rodrigues, onde a prefeitura disponibilizará duas pirâmides para a organização da prova, além de chuveiros e banheiros químicos para pilotos e publico presente. Adriano destaca também que eventos assim fortalecem e fomentam a economia do município, movimentando restaurantes, hotéis e pousadas que abrigam e recebem os visitantes e competidores.

“Nossa expectativa é entregar a todos uma boa experiência aos competidores e familiares durante a estada em nossa cidade”, finaliza Pacheco.