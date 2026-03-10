Gramadotur abre concurso com salários de até R$ 10,6 mil

Os interessados em ingressar no quadro de servidores da Autarquia Municipal de Turismo de Gramado (Gramadotur) podem realizar a inscrição no concurso público. A abertura ocorreu nesta terça-feira. O certame, sob regime estatutário, oferece vagas imediatas e formação de cadastro reserva para níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 4.398,03 a R$ 10.665,96, conforme a complexidade e a carga horária de cada cargo.

As oportunidades abrangem os cargos de assistente administrativo e tesoureiro, com vagas para preenchimento imediato, além de cadastro reserva para advogado, contador e engenheiro civil. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora, o Instituto Objetiva (www.objetivas.com.br), até as 13h do dia 31 de março. As taxas de participação são de R$ 90,00 para nível médio e R$ 180,00 para nível superior.

Para garantir a acessibilidade de todos os candidatos, a Gramadotur disponibiliza um posto de atendimento com computador no Setor Administrativo do Expogramado (avenida Borges de Medeiros, 4.111). O suporte presencial funciona em dias úteis, das 9h às 11h, sendo destinado preferencialmente a quem não possui acesso próprio à internet.