Comitiva de cidade dos EUA realiza visita a Caxias do Sul

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) recepcionou, na semana passada, uma delegação da cidade norte-americana de Little Rock, capital do estado de Arkansas (EUA). A visita teve como objetivo fortalecer laços institucionais, culturais e econômicos e reforçar o compromisso de cooperação firmado há 10 anos entre Caxias do Sul e Little Rock.

Em Caxias, a delegação cumpriu um roteiro de cinco dias de visitas a pontos turísticos da cidade, empresas e instituições. No campus-sede da UCS, conheceu espaços estratégicos da Instituição, como o Parque de Ciências, Tecnologia e Inovação (TecnoUCS). A comitiva também esteve no encerramento da 35ª Festa da Uva.

Em sua primeira visita ao município, durante a Festa Nacional da Uva de 2016, a delegação de Little Rock formalizou uma proposta de integração entre a universidade, o poder público e a iniciativa privada, mediante um projeto de cidades-irmãs, sob a plataforma da Sister Cities International (SCI). A associação sem fins lucrativos atua como organizadora nacional de membros para cidades e estados-irmãos nos Estados Unidos. Hoje, reúne diplomatas, cidadãos e voluntários em mais de 500 comunidades, superando 2 mil parcerias em 145 países.

Entre outras atividades já realizadas a partir do acordo estão a visita oficial da comissão que representa Caxias do Sul a Little Rock, a participação do então prefeito da cidade norte-americana na edição de 2019 da Festa da Uva e a missão de prefeitos da Serra Gaúcha ao estado de Arkansas, localizado na região Sudeste dos Estados Unidos.