Agência reguladora de Erechim multa a Corsan em R$ 120 mil

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim (AGER), aplicou seis autos de infração à Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), agora administrada pela empresa Aegea, totalizando R$ 120 mil em multas. A medida foi tomada devido à persistente falha da concessionária em realizar reparos urgentes em rompimentos da rede de abastecimento de água em diversos pontos da cidade.

Na justificativa, a agência afirma que a comunidade erechinense tem enfrentado inúmeros rompimentos de redes, gerando transtornos e perdas de água. "A AGER Erechim, cumprindo seu papel de fiscalização e regulação, prontamente enviou protocolos à Aegea/Corsan informando os locais exatos dos vazamentos e solicitando os devidos consertos. No entanto, a concessionária não apresentou retorno nem executou os reparos necessários, deixando vazamentos ativos por vários dias", disse a agência reguladora, em nota.

Diante da inércia e da falta de atendimento às demandas, o Departamento de Fiscalização da AGER deu prosseguimento a um processo administrativo. A ação culminou na emissão dos seis autos de infração. Cada multa foi estipulada em R$ 20 mil. Entre os locais onde os reparos não foram realizados, destacam-se a rua José do Patrocínio, a rua José Bisognin, a rua Gaurama e a rua Carlos Rigoni, entre outras.

O diretor-presidente interino da AGER, Edgar Radeski, destacou que a agência atua com rigor e transparência para garantir mais qualidade no abastecimento de água em Erechim. Segundo ele, a fiscalização constante e a aplicação das penalidades previstas em lei são fundamentais para assegurar que a população receba um serviço adequado. "Nossa equipe está sempre atenta e pronta para responder às demandas dos usuários. Não mediremos esforços para cobrar melhorias e garantir que os direitos da população sejam respeitados", afirmou.

Em caso de novas ocorrências ou para registrar demandas, os cidadãos podem entrar em contato com a Aegea/Corsan e com a AGER pelos canais oficiais de atendimento, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços.