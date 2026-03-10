Novo Hamburgo vai retomar Centro de Referência da Mulher

A prefeitura de Novo Hamburgo anunciou a retomada do Centro de Referência da Mulher (CRM), estrutura voltada ao acolhimento, orientação e suporte a mulheres vítimas de violência. O serviço havia sido incorporado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) II em 2019, durante uma reorganização administrativa realizada à época, e agora voltará a ter atuação própria após sete anos.

A iniciativa faz parte do processo de estruturação de uma política pública específica voltada à proteção das mulheres no município. Os trabalhos serão coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde e contarão com suporte das secretarias municipais de Desenvolvimento Social e Habitação e de Segurança Pública (SMSP), reunindo esforços para fortalecer a rede de prevenção, acolhimento e atendimento às vítimas.

O espaço contará com profissionais das seguintes áreas: psicologia, serviço social, direito e enfermagem. As mulheres receberão suporte psicológico, social e jurídico, além de contarem com a equipe de enfermagem para orientações de saúde diante de situações de violência.

O serviço tem como objetivo oferecer um espaço de escuta, acolhimento e reflexão sobre o momento vivido, com cuidado e apoio para que a mulher se sinta segura. Trata-se de um serviço de proteção e fortalecimento das mulheres, visando apoiá-las no processo de rompimento do ciclo de violência.

Além da retomada do CRM, a prefeitura também tem ampliado iniciativas voltadas à prevenção da violência contra a mulher. Entre as medidas adotadas está a aquisição de uma viatura da Guarda Municipal dedicada a esse tipo de atendimento, que deverá reforçar as ações do programa Guardiã Mulheres Protegidas.