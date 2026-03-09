UFSM inaugura laboratório pioneiro em foodtech no Brasil

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) inaugura, no dia 31 de março, o primeiro laboratório de Foodtech implementado no Brasil. Integrado ao Parque Tecnológico da universidade e viabilizado com recursos do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), o Foodtech FabLab nasce com a missão de promover a inovação e o empreendedorismo no setor de alimentos, bebidas e suplementos, oferecendo infraestrutura avançada, capacitação e serviços especializados para transformar a cadeia alimentar de forma eficiente e sustentável.

A iniciativa responde a um cenário global marcado por profundas transformações. A pressão por sistemas alimentares mais sustentáveis, cadeias produtivas resilientes e alternativas aos insumos químicos tradicionais se intensifica diante de desafios como insegurança alimentar, instabilidade no abastecimento alimentar, mudanças climáticas e exigências crescentes de qualidade e transparência. Ao mesmo tempo, a reformulação de produtos para atender a novas preferências de consumo exige pesquisa aplicada, agilidade e segurança regulatória. Nesse contexto, ambientes de prototipagem e validação tecnológica tornam-se estratégicos para reduzir o gargalo entre o conhecimento científico e a aplicação no mercado.

O FoodTech FabLab é o resultado de um projeto focado em conectar a excelência acadêmica brasileira às exigências de um mercado internacional em constante evolução. Trata-se de um espaço colaborativo, equipado com tecnologias avançadas, capaz de integrar pesquisadores, estudantes, startups, empresas e representantes do setor regulatório em torno de soluções concretas para os sistemas alimentares do presente e do futuro.

A infraestrutura contempla o Food Maker Space, a Experience Box para análise sensorial, a The Kitchen 3.0 e sala de reuniões para articulação com parceiros. No núcleo tecnológico, o laboratório dispõe de equipamentos como impressora 3D de alimentos, pasteurizador a fio, extrusora de proteínas, extrator de aromas sem solvente, emulsificador nano e sistemas de secagem. Essa combinação permite desenvolver e testar soluções em diferentes frentes, como vegetais minimamente processados, bebidas funcionais, proteínas de origem animal e vegetal, emulsões, aromas naturais, aplicações com micro-organismos, massas e panificação.

Na prática, isso significa que pesquisadores, startups e empreendedores poderão prototipar novos ingredientes, reformular produtos, validar processos industriais em escala piloto e testar modelos de produção antes de investir em escala comercial. O ambiente foi concebido para encurtar o ciclo entre concepção, validação técnica e entrada no mercado, reduzindo incertezas tecnológicas e econômicas.