Análise feita pelo Sebrae mostra avanços na cidade de Erechim

A cidade de Erechim, no Norte do Estado, figura entre os destaques do Rio Grande do Sul em indicadores de gestão pública e desenvolvimento socioeconômico. Na área da saúde, a cobertura potencial da Atenção Primária alcançou 115,43% em 2024. O município também apresenta equilíbrio nas contas públicas e desempenho acima da média em governança e infraestrutura, reforçando condições favoráveis ao desenvolvimento.

Esses resultados fazem parte do diagnóstico municipal elaborado pelo Sebrae RS no âmbito do Programa Cidade Empreendedora, que reúne dados socioeconômicos, fiscais e administrativos, e que também oferece subsídios para o planejamento estratégico da gestão pública e para decisões do setor produtivo.

Entre os principais pontos positivos identificados estão infraestrutura e mobilidade urbana, governança, eficiência fiscal, transparência e educação, áreas que concentram algumas das melhores notas do município. O diagnóstico também evidencia equilíbrio nas contas públicas, com ausência de endividamento líquido e capacidade de geração de receitas próprias. Para o gestor de Desenvolvimento Territorial – Regional Norte do Sebrae RS, Luiz Fernando Cauduro Telles, esses fatores indicam estabilidade financeira e criam condições favoráveis ao planejamento e à realização de investimentos.

A análise também tem potencial de orientar decisões do setor produtivo. Ao reunir informações sobre perfil socioeconômico, desempenho fiscal e áreas com maior dinamismo, o estudo oferece subsídios para que empresas identifiquem segmentos promissores e planejem novos investimentos. O alinhamento entre gestão pública e iniciativa privada é um dos fundamentos do Cidade Empreendedora.

Segundo o gestor, áreas relacionadas à infraestrutura urbana, desenvolvimento socioeconômico, educação e inovação despontam como frentes com capacidade de expansão. “O fortalecimento desses eixos pode impulsionar serviços, comércio, tecnologia, educação e atividades industriais, além de criar ambiente favorável à geração de empregos”, destaca.