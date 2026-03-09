Igrejinha busca ser reconhecida como a capital nacional do voluntariado

Em agenda oficial realizada em Brasília, o vereador Eliton Freitag cumpriu uma série de reuniões para tratar do andamento de projetos importantes para o município. Um dos destaques foi o reconhecimento de Igrejinha como Capital Nacional do Voluntariado. Desde 2019 tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 5897/19, que concede o título ao município. Atualmente, a proposta está parada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O vereador entregou documentos que podem contribuir para o avanço da matéria, entre eles a Moção de Apoio ao projeto, aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores de Igrejinha, e o livro “Uma Linda História, Uma Grande Festa”. A expectativa é de que a documentação ajude a destravar a tramitação do projeto no Congresso.