Com aumento de 20% nos CNPJs, Região Sul gaúcha volta a ganhar protagonismo

Já a Região Sul do RS apresentou o segundo maior crescimento no saldo de empresas abertas no Estado em 2025. A diferença entre negócios constituídos e encerrados na região aumentou cerca de 20% em relação ao ano anterior, com a abertura de 19,2 mil empresas e saldo positivo de 5.857 novos empreendimentos.

Para a presidente da Agência de Desenvolvimento da Zona Sul e secretária estadual de Relações Institucionais, Paula Mascarenhas, o avanço é resultado de um conjunto de fatores que vêm transformando o ambiente econômico regional.

"Não existe uma resposta única. É um conjunto de fatores que inclui investimentos em infraestrutura, fortalecimento das políticas de empreendedorismo e a articulação entre os municípios em torno do desenvolvimento regional", afirma.

Entre os elementos que impulsionam esse movimento estão os novos investimentos ligados ao porto de Rio Grande e à retomada de atividades no polo naval, além de obras de infraestrutura e projetos estratégicos para a região.

Outro fator apontado por especialistas é o crescimento de iniciativas voltadas à inovação. Segundo o gerente regional do Sebrae Sul, Ciro Vives, os ecossistemas de tecnologia e os hubs de inovação de cidades como Pelotas e Rio Grande vêm ampliando oportunidades para novos negócios.

"Pelotas e Rio Grande despontam com hubs de inovação, universidades e aceleradoras que estimulam o surgimento de startups e empresas de base tecnológica", explica.