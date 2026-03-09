Região Metropolitana concentra maior expansão de empresas no RS em 2025

Em um cenário de expansão no volume anual de constituição de novas empresas no Rio Grande do Sul, em especial no saldo - diferença entre o número de empresas abertas e extintas no estado em 2025 -, que foi de 111.829 negócios, a área que engloba as regiões Metropolitana, os Vales do Sinos, Caí e Paranhana e o Centro-Sul foi o carro-chefe do RS.

A constituição de 141.886 novos CNPJs na chamada Região Funcional 1 (RF1) no ano passado representou um crescimento de 24,4% em relação ao ano anterior. Já o saldo foi positivo em 54 mil empresas em 2025, valor 24% superior a 2024. A constatação resulta de um levantamento feito pelo Jornal Cidades com base em dados fornecidos pela Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS).

O resultado reflete tanto o dinamismo econômico da região quanto o impacto de novos investimentos em logística, comércio eletrônico e serviços. Segundo o gerente de Competitividade Setorial do Sebrae RS, Augusto Martinenco, o ambiente econômico diversificado da região metropolitana favorece a criação de novos negócios.

"A Região Metropolitana tem uma característica muito multissetorial. Existem investimentos em logística, marketplaces e tecnologia, além do crescimento da economia como um todo. Isso amplia a necessidade de serviços e cria oportunidades para novos empreendedores", afirma.

Entre os municípios com maior destaque, figuram cidades como Pareci Novo, no Vale do Caí, que teve um crescimento de 79% nos novos negócios em 2025; já no saldo positivo, se sobressaem cidades como Morro Reuter, na região Paranhana-Encosta da Serra, com aumento de 88%; ou Barão do Triunfo, no Centro-Sul, com variação de 229% no período.

Assim como ocorre no restante do Estado, a maior parte dos novos negócios tem perfil individual e está concentrada no setor de serviços. A formalização como Microempreendedor Individual (MEI) representa cerca de 80% das empresas abertas, muitas delas relacionadas à atividade profissional do próprio empreendedor.

Martinenco explica que esse movimento está ligado à transformação do mercado de trabalho. "Grande parte desses novos CNPJs representa o trabalho das próprias pessoas. São profissionais que identificam uma oportunidade de mercado ou precisam formalizar a prestação de serviços que já realizavam", diz.

Atividades ligadas à construção civil, saúde e bem-estar, alimentação e serviços técnicos estão entre as mais frequentes nesse processo de formalização.

Para o Sebrae, o principal desafio agora é garantir a sustentabilidade desses novos negócios, especialmente nos primeiros anos de atividade, período em que as empresas costumam enfrentar maiores dificuldades de gestão, acesso a clientes e organização financeira.