CIEE inaugura posto de atendimento para estudantes em Encantado

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) inaugurou um novo posto de atendimento na cidade de Encantado. Localizado na rua Júlio de Castilhos, 1182 (salas 401 e 402), a estrutura foi planejada para qualificar ainda mais o atendimento a estudantes, empresas e instituições de ensino da região.

O novo espaço conta com três salas de aprendizagem, uma sala de reuniões, laboratório de informática, área de convivência e ambiente exclusivo para atendimento. Com estrutura moderna e identidade alinhada à realidade e à energia dos jovens, o local foi pensado para ser acolhedor, funcional e inspirador — proporcionando mais conforto e qualidade nos serviços prestados à comunidade.

Para o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, a nova unidade representa um avanço importante para a região. “Com essa entrega, ampliamos nossa capacidade de atuação no Vale do Taquari e fortalecemos ainda mais a conexão entre educação e mercado de trabalho. O espaço permitirá a realização de capacitações, encontros e atividades formativas, além de qualificar o suporte às empresas parceiras e aos estudantes que buscam oportunidades de estágio e aprendizagem”, destaca.