Arvorezinha pode iniciar articulação para consórcio sobre a erva-mate

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul sediou uma reunião estratégica para discutir medidas de fortalecimento da cadeia produtiva da erva-mate e avançar na criação de um Consórcio Intermunicipal da Erva-Mate. A agenda foi organizada pelo deputado estadual Paparico Bacchi, presidente da Frente Parlamentar da Erva-Mate, reunindo prefeitos, vereadores e representantes de entidades do setor para construir soluções conjuntas voltadas ao desenvolvimento da atividade.

A reunião teve como objetivo discutir a criação de um consórcio entre municípios produtores de erva-mate, instrumento que permitirá ampliar a articulação institucional, captar recursos e estruturar projetos de desenvolvimento para a cadeia produtiva. Entre os encaminhamentos debatidos durante a reunião está a possibilidade de o município de Arvorezinha assumir a responsabilidade inicial pela organização do consórcio.

O prefeito Clóvis Provensi Roman destacou que a iniciativa pode representar um avanço importante para os produtores e para a organização da cadeia produtiva. “O consórcio pode ajudar a melhorar a qualidade da produção e organizar melhor o escoamento da erva-mate. Hoje, com os preços baixos, muitos produtores acabam desanimando de investir nos ervais”, afirmou.

Para o presidente do Ibramate, Alberto Tomelero, o setor precisa avançar na organização estrutural para aumentar sua competitividade, especialmente no mercado internacional. Ele destacou que a erva-mate brasileira possui qualidade reconhecida, mas enfrenta desafios estruturais para ampliar sua presença no comércio exterior.