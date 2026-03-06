Criação de hospital escola em Santa Rosa é debatida em Brasília

O Hospital Vida & Saúde (HVS), de Santa Rosa, tem intensificado as iniciativas para ampliar sua atuação na área do Ensino. Nesta semana, a diretora-geral do HVS, Vanderli de Barros, e a assessora de projetos, Luciene Schröder, participaram de uma reunião em Brasília com o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, e a assessora Islany Alencar. Na agenda realizada no Ministério da Saúde, foi apresentado o projeto institucional que busca consolidar a casa de saúde como um Hospital Escola.

Desde o ano passado, o Vida & Saúde conta com o programa de Residência Multiprofissional na área de Atenção Hospitalar. Em 2026, o programa foi ampliado com a criação de novas áreas - Atenção ao Câncer, Atenção em Reabilitação, Atenção Materno-Infantil e Atenção à Saúde Mental. Também neste ano, o hospital ampliou sua atuação na área de qualificação médica, com a aprovação de quatro novos programas de Residência Médica nas especialidades de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria.

Com essa expansão, o hospital recebeu neste ano 44 novos residentes, oriundos de 19 estados brasileiros. A diversidade de origens e culturas foi possível em função do processo de seleção, que acontece através do Exame Nacional de Residência (Enare), programa do governo federal que reúne instituições de todo o país.

Para a diretora-geral, Vanderli de Barros, o avanço na área do ensino representa um passo estratégico para o futuro da instituição e para o fortalecimento da saúde na região. “O projeto do Hospital Escola é um dos eixos importantes do nosso planejamento estratégico. Investir na formação de profissionais significa qualificar ainda mais a assistência, fortalecer a inovação e contribuir para o desenvolvimento da saúde em toda a nossa região”, destaca.