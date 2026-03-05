Frota de ônibus de Novo Hamburgo passa a contar com cinco novos veículos

Novo Hamburgo passa a contar com cinco novos ônibus no sistema de transporte coletivo. Os veículos foram apresentados nesta semana e já entraram em circulação, integrando a frota da Viação Santa Clara (Visac). A renovação substitui coletivos com cerca de 15 anos de fabricação e representa investimento de R$ 4,2 milhões, cerca de R$ 850 mil por unidade, o que já era previsto em contrato com o Município.

Zero quilômetro, os coletivos já estão identificados com a padronização visual utilizada no Município. Em dias úteis, o sistema atende mais de 20 mil passageiros e percorre entre 14 mil e 15 mil quilômetros. Cada um dos novos veículos tem capacidade para transportar até 71 pessoas, sendo 38 sentadas e 33 em pé.

Com a atualização, a frota segue composta por 76 veículos. Desses, 69 operam diariamente, enquanto sete permanecem como reserva técnica, podendo ser acionados conforme a necessidade de manutenção. Os novos ônibus serão distribuídos nas linhas de acordo com demandas previamente identificadas, como necessidade de veículos de maior ou menor porte e características dos trajetos.

Sobre as tarifas, o prefeito Gustavo Finck comenta que, atualmente, o município subsidia em torno de 50% o valor da passagem, possibilitando o transporte por R$ 5,20. “O transporte público é utilizado principalmente pelo trabalhador que precisa se deslocar diariamente. Esse é o compromisso do Município: garantir que a tarifa não pese no bolso de quem depende do ônibus”, afirma.

O prefeito também reconheceu que ainda há registros de atrasos, especialmente no bairro Canudos e na região do Aeroporto Regional Pedro Adams Neto, principalmente no período da manhã. Segundo ele, relatórios diários apontam que, em média, três ou quatro veículos apresentam atraso por dia, geralmente de poucos minutos, mas suficientes para impactar a rotina dos passageiros. “Aos poucos, vamos resolvendo essas questões pontuais, melhorando o transporte para toda a nossa gente”, finaliza.