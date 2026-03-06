Estado investe R$ 130 milhões em escolas da região Norte do RS

Entre os anos de 2023 e 2026, as regiões Norte e Nordeste do Estado, receberam um montante de investimentos de R$ 130,6 milhões para a recuperação e qualificação de escolas localizadas na Região Funcional (RF) 3, que abrange Campos de Cima da Serra, Hortênsias e Serra; e RF 9, composta pelo Alto da Serra do Botucaraí, Médio Alto Uruguai, Nordeste, Norte, Produção e Rio da Várzea. A divisão segue a classificação dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes).

Os trabalhos, fiscalizados pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), contemplam intervenções concluídas e em andamento em 63 municípios. Atualmente, há obras em andamento em 60 escolas, distribuídas em 30 municípios, totalizando R$ 73,9 milhões. Desse conjunto, Erechim concentra o maior número de intervenções, com 15 frentes de trabalho em 12 escolas, seguida por Passo Fundo, com 13 manutenções em dez escolas.

Um dos maiores projetos em execução é o do Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendonza, em Caxias do Sul, dividido em três etapas. Com um custo de R$ 17,3 milhões, estão em execução a continuação da recuperação dos blocos B e C, a manutenção da calçada e do pátio interno e a substituição das grades externas.



As intervenções já concluídas na Cristóvão de Mendonza contemplaram reparos nos blocos A, B e C, a construção de um refeitório e a recuperação do ginásio e do auditório, que estava fechado desde 2013 e é o maior espaço do gênero em Caxias do Sul, com capacidade para 815 lugares. Quando finalizadas todas as etapas, o valor total chegará a R$ 30 milhões.



Também em Caxias do Sul, na Escola Estadual de Ensino Médio Professor Apolinário Alves dos Santos, R$ 3,2 milhões permitem melhorias nas esquadrias, na cobertura e nas instalações elétricas e hidrossanitárias.

Em Erebango, a Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Vicente Karai Okenda recebe R$ 3,4 milhões para a construção de um novo prédio, realizada pelo sistema off-site (estruturas pré-fabricadas são produzidas em fábrica e montadas diretamente no local). A próxima fase prevê a execução das redes de abastecimento de água, energia elétrica e esgoto.

As obras já finalizadas nas regiões funcionais 3 e 9 somam 121 intervenções em 104 escolas de 51 municípios, com investimento de R$ 56,7 milhões. Caxias do Sul lidera em número de obras concluídas, com 20, seguida por Passo Fundo, com 16.

Na lista, destaca-se a Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Gaten Cassemiro, em Nonoai, contemplada com R$ 4,7 milhões para a construção de seis salas de aula, laboratório de ciências, sala de educação artística e quadra poliesportiva coberta.

Em São Francisco de Paula, o Colégio Estadual José de Alencar contou com R$ 2,8 milhões para recuperação de sacadas, piso e alambrado da quadra poliesportiva, além de melhorias nos pisos, nas paredes das salas de aula e nas instalações elétricas. A Escola Estadual de Ensino Médio Alexandre Zattera, em Caxias do Sul, foi beneficiada com R$ 1,4 milhão para a manutenção da cobertura, da estrutura de esgoto e das instalações elétricas.

Desde o início da atual gestão, o Estado investiu R$ 624,3 milhões para qualificar a infraestrutura de 639 escolas em todo o Rio Grande do Sul. Na educação, área tratada como prioridade por Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.